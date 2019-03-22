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В РФ заочно арестовали двух активистов за нападение на Россотрудничество в Киеве

Киев • УНН

 • 9735 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Суд в России заочно арестовал двух участников организации "С14", которых в РФ обвинили в "нападении" на Российский центр науки и культуры в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, передает УНН.

В РФ заочно арестовали двух активистов за нападение на Россотрудничество в Киеве

"По ходатайству Главного следственного управления СК России судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух активных участников украинской националистической организации "С14" - Сергея Мазура и Александра Войтко, обвиняемых в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве и надругательстве над государственным флагом Российской Федерации", - указали в СК РФ.

По данным СК РФ, "радикалы" проникли в помещение российского учреждения, "разрушили экспозицию, посвященную творчеству Федора Шаляпина, нанесли на стены краской антироссийские надписи, применили физическое насилие в отношении советника посольства Российской Федерации в Украине". "Кроме этого, радикалы совершили надругательство над государственным флагом Российской Федерации, который был в здании Центра", - отметили в СК РФ.

Добавим, представительство Россотрудничества в Украине располагалось в Российском центре науки и культуры на улице Борисоглебской в Киеве.

Напомним, в феврале 2018 года миссия ОБСЕ отчиталась о нападении на здание Россотрудничества в Киеве.

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