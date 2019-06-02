У РФ закликали Зеленського покарати активістів за знесення пам'ятника Жукова в Харкові

КИЇВ. 2 червня. УНН. Громадська палата РФ закликала нову владу України публічно засудити людей, які знесли бюст маршала Георгія Жукова в Харкові, знайти їх і притягнути до відповідальності. Про це заявила голова комісії ГП з розвитку громадської дипломатії, гуманітарного співробітництва та збереженню традиційних цінностей Олена Суторміна, передає УНН з посиланням на ТАСС.