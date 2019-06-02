У РФ закликали Зеленського покарати активістів за знесення пам'ятника Жукова в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Громадська палата РФ закликала нову владу України публічно засудити людей, які знесли бюст маршала Георгія Жукова в Харкові, знайти їх і притягнути до відповідальності. Про це заявила голова комісії ГП з розвитку громадської дипломатії, гуманітарного співробітництва та збереженню традиційних цінностей Олена Суторміна, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Закликаємо нове політичне керівництво перестати потурати тим громадянам, які дотримуються радикальних ідеологій. Необхідно публічно засудити ці дії, також публічно знайти вандалів, щоб вони відповідали за всією суворістю закону", - заявила Суторміна.
За її словами, націоналістичні ідеї "ніколи не несуть благо, це завжди руйнування".
"Сподіваюся, що адміністрація (Президента України - ред.) пана Зеленського це розуміє. Також просимо ОБСЄ звернути увагу на цей кричущий факт", - додала Суторміна.
Нагадаємо, у неділю пройшов з'їзд "партії мерів", яку підтримали мер Харкова Геннадій Кернес і мер Одеси Геннадій Труханов. Біля Палацу спорту в Харкові пройшов пікет проти цього з'їзду.
Під час нього активісти повалили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.
Також під час пікету група невідомих застосувала сльозогінний газ. Троє співробітників поліції, які несли службу і забезпечували правопорядок біля пам'ятника, отримали хімічний опік очей і були доставлені в лікарню.
Слідчі відкрили кримінальні провадження у ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.