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Во время пикета против съезда "партии мэров" в Харькове пострадали полицейские

Во время пикета против съезда "партии мэров" в Харькове пострадали полицейские

Киев  •  УНН

 • 8390 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Во время пикетирования съезда политической партии в Харькове группа граждан снесли памятник и распылили слезоточивый газ в толпу. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.

Так, 2 июня в 13:40 в полицию поступила информация о повреждении памятника маршалу Жукову на проспекте Петра Григоренко.

"Также во время мероприятий группа неизвестных распылили слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Максимальное наказание по санкциям статей - до 5 лет лишения свободы.

Работники полиции выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений.

Напомним, в Харькове активисты повалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Добавим, что в воскресенье прошел съезд "партии мэров", которую поддержали мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов. Возле Дворца спорта в Харькове прошел пикет против этого съезда.

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