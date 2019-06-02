Во время пикета против съезда "партии мэров" в Харькове пострадали полицейские
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Во время пикетирования съезда политической партии в Харькове группа граждан снесли памятник и распылили слезоточивый газ в толпу. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
Так, 2 июня в 13:40 в полицию поступила информация о повреждении памятника маршалу Жукову на проспекте Петра Григоренко.
"Также во время мероприятий группа неизвестных распылили слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Максимальное наказание по санкциям статей - до 5 лет лишения свободы.
Работники полиции выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений.
Напомним, в Харькове активисты повалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
Добавим, что в воскресенье прошел съезд "партии мэров", которую поддержали мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов. Возле Дворца спорта в Харькове прошел пикет против этого съезда.