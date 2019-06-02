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Під час пікету проти з'їзду "партії мерів" у Харкові постраждали поліцейські

Під час пікету проти з'їзду "партії мерів" у Харкові постраждали поліцейські

Київ • УНН

 • 8392 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Під час пікетування з’їзду політичної партії у Харкові група громадян знесла пам’ятник та розпилила сльозогінний газ у натовп. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.

Так, 2 червня о 13:40 до поліції надійшла інформація про пошкодження пам'ятника маршалу Жукову на проспекті Петра Григоренка.

"Також під час заходів група невідомих розпилила сльозогінний газ. Троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок біля пам’ятника, отримали хімічний опік очей та були доставлені до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей – до 5 років позбавлення волі.

Працівники поліції з’ясовують усі обставини та встановлюють осіб, причетних до скоєння злочинів.

Нагадаємо, у Харкові активісти повалили пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

Додамо, що у неділю пройшов з'їзд "партії мерів", яку підтримали мер Харкова Геннадій Кернес і мер Одеси Геннадій Труханов. Біля Палацу спорту у Харкові пройшов пікет проти цього з'їзду.

Українські Національні Новини

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