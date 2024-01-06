У рф заявили про ракетну атаку на Крим: що відомо

міноборони рф заявило про нібито знищення російськими засобами протиповітряної оборони шести протикорабельних ракет "Нептун" над Кримським півостровом, передає УНН.

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Зазначається, що знищення ракет начебто сталося 6 січня близько 17:00 за київським часом.

"Черговими засобами ППО шість українських ракет було виявлено та знищено над північно-західною частиною акваторії Чорного моря", - розповіли у російському оборонному відомстві.

Нагадаємо

Вчора, 5 січня, у тимчасово окупованому Криму в районі Євпаторії близько 23:45 прогриміли потужні вибухи. Йдеться про щонайменше пʼять вибухів.