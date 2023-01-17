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У рф є велика кількість радянського озброєння та людський ресурс для мобілізації - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. У росії є людський ресурс для мобілізації, на збереженні у них велика кількість радянського озброєння. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі одного українського телеканалу, передає кореспондент УНН.

У рф є велика кількість радянського озброєння та людський ресурс для мобілізації - розвідка

Цитата

«Бліцкриг провалився – це означає, що потрібно затягувати війну. В принципі, коли ми говоримо про таку сировинну економіку, якою є рф, то людський ресурс там є. Мобілізовувати їм ще є кого, кордони закриють і, в принципі, мобілізаційний потенціал зберігається. На консервації, на збереженні ще велика кількість радянського озброєння», - розповів Юсов.

Деталі

Він додав, що попри те, що на збереженні неякісне, погане озброєння, завестись, поїхати і вистрілити старі радянські танки матимуть змогу.

Юсов зазначив, що в геополітичному сенсі режим путіна і так звана російська федерація вже програли, і це для всіх очевидно.

Окрім того, він повідомив, що саме продовження війни гарантує збереження влади путіну і його поплічникам.

Доповнення

Юсов повідомляв, що підготовка росії до довготривалої війни означає розуміння ворога, що його план швидкого захоплення України нездійсненний. Тепер російський диктатор володимир путін розглядає варіант тривалої війни на виснаження.

Українська розвідка повідомляла, що росія планує використати мобілізованих росіян в наступальних операціях навесні та влітку.

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