В России есть большое количество советского вооружения и человеческий ресурс для мобилизации - разведка

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«Блицкриг провалился – это означает, что нужно затягивать войну. В принципе, когда мы говорим о такой сырьевой экономике, какая есть у рф, то человеческий ресурс там есть. Мобилизовать им еще есть кого, границы закроют и, в принципе, мобилизационный потенциал сохраняется. На консервации, на сохранении еще большое количество советского вооружения», – рассказал Юсов.

Детали

Он добавил, что, несмотря на то, что на сохранении некачественное, плохое вооружение, завестись, поехать и выстрелить старые советские танки будут иметь возможность.

Юсов отметил, что в геополитическом смысле режим путина и так называемая российская федерация уже проиграли, и это для всех очевидно.

Кроме того, он сообщил, что именно продолжение войны гарантирует сохранение власти путина и его приспешникам.

Дополнение

Юсов сообщал, что подготовка рф к долговременной войне означает понимание врага, что его план быстрого захвата Украины неосуществим. Теперь российский диктатор владимир путин рассматривает вариант длительной войны на истощение.

Украинская разведка сообщала, что россия планирует использовать мобилизованных россиян в наступательных операциях весной и летом.