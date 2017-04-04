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У РФ встановили особу ймовірного смертника в петербурзькому метро

У РФ встановили особу ймовірного смертника в петербурзькому метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Слідчий комітет Російської Федерації встановив особу ймовірного смертника, який привів в дію бомбу в петербурзькому метро. Про це з посиланням на заяву офіційного представника СК Росії Світлани Петренко, повідомляють РИА Новости, передає УНН.

"Бомбу в петербурзькому метро міг привести в дію чоловік, останки якого виявлені в третьому вагоні поїзда — його особа встановлена", - заявила С.Петренко.

Проте, вона зазначила, що поки в інтересах слідства дані про ймовірного смертника не розголошуються.

Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро “Технологічний інститут” і “Сінна площа” в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.

Як повідомляв УНН, кількість жертв теракту в петербурзькому метро сягнула 14 осіб.

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