В РФ установили личность предполагаемого смертника в петербургском метро

"Бомба в петербургском метро мог привести в действие человек, останки которого обнаружены в третьем вагоне поезда - его личность установлена", - заявила С.Петренко.

Однако, она отметила, что пока в интересах следствия данные о предполагаемом смертника не разглашаются.

Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства . Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. Человек.

Как сообщал УНН, число жертв теракта в петербургском метро достигло 14 человек.