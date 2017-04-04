В РФ установили личность предполагаемого смертника в петербургском метро
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Следственный комитет Российской Федерации установил личность предполагаемого смертника, который привел в действие бомбу в петербургском метро. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя СК России Светланы Петренко, сообщает РИА Новости, передает УНН.
"Бомба в петербургском метро мог привести в действие человек, останки которого обнаружены в третьем вагоне поезда - его личность установлена", - заявила С.Петренко.
Однако, она отметила, что пока в интересах следствия данные о предполагаемом смертника не разглашаются.
Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства . Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. Человек.
Как сообщал УНН, число жертв теракта в петербургском метро достигло 14 человек.