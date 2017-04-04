В РФ установили личность предполагаемого смертника в петербургском метро

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 325 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 81962 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112251 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170634 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125557 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122415 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115539 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106333 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107399 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103845 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В РФ установили личность предполагаемого смертника в петербургском метро

В РФ установили личность предполагаемого смертника в петербургском метро

Киев  •  УНН

 • 12012 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Следственный комитет Российской Федерации установил личность предполагаемого смертника, который привел в действие бомбу в петербургском метро. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя СК России Светланы Петренко, сообщает РИА Новости, передает УНН.

"Бомба в петербургском метро мог привести в действие человек, останки которого обнаружены в третьем вагоне поезда - его личность установлена", - заявила С.Петренко.

Однако, она отметила, что пока в интересах следствия данные о предполагаемом смертника не разглашаются.

Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства . Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. Человек.

Как сообщал УНН, число жертв теракта в петербургском метро достигло 14 человек.

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