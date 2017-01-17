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У РФ відкрили справу проти екс-вчителя за вірш про Україну

У РФ відкрили справу проти екс-вчителя за вірш про Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. В Орловській області Росії відкрили кримінальну справу проти колишнього вчителя німецької мови Кромської середньої школи Олександра Бившева за публікацію вірша "На незалежність України". Про пише "Новая газета", передає УНН.

Обвинувачений розповів виданню, що співробітники Центру протидії екстремізму прийшли до його квартири пред'явили постанову про відкриття кримінальної справи.

"Сьогодні об 11 ранку в мою квартиру прийшли троє співробітників Центру протидії екстремізму і пред'явили постанову про порушення кримінальної справи за частиною 1 статті 282 КК РФ "Підбурювання до ненависті або ворожнечі". Звинувачення пов'язано з моїм віршем "На незалежність України", який я опублікував 22 лютого 2015 року на своїй сторінці "ВКонтакте". На думку слідчих, вірш є принизливим для російського народу, хоча на мій погляд, він абсолютно невинний", - розповів О.Бившев.

За його словами, із пред'явлених йому документів випливає, що кримінальна справа була відкрита ще 30 вересня 2016 року.

Обшук був санкціонований суддею Кромського районного суду Оленою Гудковою 20 грудня 2016 року.

"Три години йшли слідчі дії, потім слідчі вилучили як речові докази мій ноутбук і всі носії", - пояснив він.

Як зазначає видання, ця кримінальна справа – не перша для О.Бившева.

У липні 2015 року Кромський районний суд засудив його до 300 годин виправних робіт за вірш "Українським патріотам", в якому він закликав українців боротися за Крим.

Також він був позбавлений права займатися педагогічною діяльністю.

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