В РФ открыли дело против экс-учителя за стихотворение об Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Орловской области России возбудили уголовное дело против бывшего учителя немецкого языка Кромской средней школы Александра Бывшев за публикацию стихотворения "На независимость Украины". Об этом пишет "Новая газета", передает УНН.
Обвиняемый рассказал, что сотрудники Центра противодействия экстремизму пришли в его квартиру предъявили постановление о возбуждении уголовного дела.
"Сегодня в 11 утра в мою квартиру пришли трое сотрудников Центра противодействия экстремизму и предъявили постановление о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 282 УК РФ "Подстрекательство к ненависти или вражде". Обвинение связано с моим стихотворением "На независимость Украины" , которое я опубликовал 22 февраля 2015 года на своей странице "ВКонтакте". По мнению следователей, стихотворение унизительно для русского народа, хотя на мой взгляд, оно абсолютно невинное", - рассказал А.Бывшев.
По его словам, из предъявленных ему документов следует, что уголовное дело было возбуждено еще 30 сентября 2016 года.
Обыск был санкционирован судьей Кромского районного суда Еленой Гудковой 20 декабря 2016 года.
"Три часа шли следственные действия, затем следователи изъяли в качестве вещественных доказательств мой ноутбук и все носители", - пояснил он.
Как отмечает издание, это уголовное дело - не первое для А.Бывшева.
В июле 2015 года Кромской районный суд приговорил его к 300 часам исправительных работ за стихотворение "Украинский патриотам", в котором он призвал украинцев бороться за Крым.
Также он был лишен права заниматься педагогической деятельностью.