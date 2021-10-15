У РФ та в окупованому Криму сьогодні відбудуться суди над кримськотатарськими політв'язнями

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Сьогодні у підконтрольному РФ «Київському районному суді міста Сімферополя» в тимчасово окупованому Криму, а також судовій інстанції в Ростові-на-Дону відбудеться відбудеться два судових засідання кримських татар, передає УНН із посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову.

Цитата

“Сьогодні у підконтрольному РФ „Київському районному суді міста Сімферополя“ в тимчасово окупованому Криму відбудуться судові засідання стосовно Арсена Ахтемова та Ризі Решетова, яким інкримінують адміністративне правопорушення, передбачене ст.20.6.1 КоАП РФ „невиконання правил поведінки при надзвичайній ситуації чи загрозі її виникнення“”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Денісова нагадала, 4 вересня біля будівлі ФСБ в Сімферополі на акцію підтримки незаконно затриманих кримських татар зібралися родичі, журналісти, адвокати та небайдужі громадяни. 58 учасників було затримано. Стосовно 56 — складено адміністративні протоколи за статтею 20.6.1 КоАП РФ (“невиконання правил поводження під час надзвичайної ситуації або загрози її виникнення”), яка передбачає штраф від 10 до 50 тисяч російських рублів.

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Суд в Ростові-на-Дону

Своєю чергою, у Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбудуться судові засідання у так званій “справі Хізб ут-Тахрір”:

— стосовно учасників “третьої бахчисарайської групи”, до якої входять Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов і Рустем Сейтмеметов. Під час засідання очікується розгляд справи по суті.

“Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на чергові незаконні судилища, не зменшувати тиск на Російську Федерацію задля захисту прав громадян, які залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму, та звільнити усіх незаконно утримуваних країною-агресором громадян України”, — додала Денісова.

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