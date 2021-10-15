В РФ и в оккупированном Крыму сегодня пройдут суды над крымско-татарскими политзаключенными
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Сегодня в подконтрольном РФ “Киевском районном суде города Симферополя” во временно оккупированном Крыму, а также судебной инстанции в Ростове-на-Дону состоится состоится два судебных заседания крымских татар, передает УНН со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.
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“Сегодня в подконтрольном РФ „Киевском районном суде города Симферополя“ во временно оккупированном Крыму пройдут судебные заседания относительно Арсена Ахтемова и Риге Решетова, которым инкриминируют административное правонарушение, предусмотренное ст.20.6.1 КоАП РФ” невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения“, — говорится в сообщении.
Детали
Денисова напомнила, 4 сентября у здания ФСБ в Симферополе на акцию поддержки незаконно задержанных крымских татар собрались родственники, журналисты, адвокаты и неравнодушные граждане. 58 участников были задержаны. Относительно 56 — составлены административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ (“невыполнение правил поведения во время чрезвычайной ситуации или угрозы ее возникновения”), которая предусматривает штраф от 10 до 50 тысяч российских рублей.
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Суд в Ростове-на-Дону
В свою очередь, в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоятся судебные заседания по так называемому “делу Хизб ут-Тахрир”:
— в отношении участников “третьей бахчисарайской группы”, в которую входят Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов и Рустем Сейтмеметов. Во время заседания ожидается рассмотрение дела по существу.
“Призываю международное сообщество отреагировать на очередные незаконные судилища, не сбавлять давление на Российскую Федерацию для защиты прав граждан, оставшихся проживать на территории временно оккупированного Крыма, и освободить всех незаконно удерживаемых страной-агрессором граждан Украины”, — добавила Денисова.