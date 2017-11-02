У РФ судитимуть жителя Дагестана за участь в конфлікті на Донбасі

Житель Дагестану Фіруз Мірзоєв звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.359 КК РФ (участь найманця у збройному конфлікті).

Як повідомляється, слідство встановило, що влітку 2014 року він у цілях заробити гроші, не будучи громадянином України і не маючи постійного місця проживання на її території, прибув з Туреччини в Україну для участі в бойових діях на Донбасі в складі українських збройних сил.

"По приїзду на Україну його розмістили у військовому таборі, розташованому на території міста Краматорськ, де він отримав військове обмундирування збройних сил України, зброю і боєприпаси", - повідомили в СК РФ.

Повідомляється, що протягом 20 днів Ф.Мірзоєв нібито брав участь в бойових діях за місто Краматорськ і прилеглі населені пункти України, отримавши за це 1 тисячу американських доларів, з розрахунку 50 американських доларів за один день участі.

Як наголошується, у травні 2017 року він був затриманий на території Таджикистану з підробленим паспортом і переданий правоохоронним органам Росії.

Кримінальну справу стосовно дагестанця наразі направлено до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНН, СК РФ порушив чотири нових справи проти українських військових.