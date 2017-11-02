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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 62133 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 130882 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107958 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110482 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108512 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101235 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105914 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102756 просмотра

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В РФ будут судить жителя Дагестана за участие в конфликте на Донбассе

В РФ будут судить жителя Дагестана за участие в конфликте на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 7540 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В России жителя Дагестана обвинили в участии в составе вооруженных сил Украины в конфликте на Донбассе. Об этом сообщает прес-служба управления СК РФ по Республике Дагестан, передает УНН.

Житель Дагестана Фируз Мирзоев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

Как сообщается, следствие установило, что летом 2014 года он в целях заработать деньги, не являясь гражданином Украины и не имея постоянного места жительства на ее территории, прибыл из Турции в Украину для участия в боевых действиях на Донбассе в составе украинских вооруженных сил.

"По приезду на Украину его разместили в военном лагере, расположенном на территории города Краматорск, где он получил военное обмундирование вооруженных сил Украины, оружие и боеприпасы", - сообщили в СК РФ.

Сообщается, что на протяжении 20 дней Ф.Мирзоев якобы принимал участие в боевых действиях за город Краматорск и близлежащие населенные пункты Украины, получив за это 1 тысячу американских долларов, из расчета 50 американских долларов за один день участия.

Как отмечается, в мае 2017 года он был задержан на территории Таджикистана по поддельному паспорту и передан правоохранительным органам России.

Уголовное дело в отношении дагестанца на данный момент направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНН, СК РФ возбудил четыре новых дела против украинских военных.

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