В РФ будут судить жителя Дагестана за участие в конфликте на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В России жителя Дагестана обвинили в участии в составе вооруженных сил Украины в конфликте на Донбассе. Об этом сообщает прес-служба управления СК РФ по Республике Дагестан, передает УНН.
Житель Дагестана Фируз Мирзоев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).
Как сообщается, следствие установило, что летом 2014 года он в целях заработать деньги, не являясь гражданином Украины и не имея постоянного места жительства на ее территории, прибыл из Турции в Украину для участия в боевых действиях на Донбассе в составе украинских вооруженных сил.
"По приезду на Украину его разместили в военном лагере, расположенном на территории города Краматорск, где он получил военное обмундирование вооруженных сил Украины, оружие и боеприпасы", - сообщили в СК РФ.
Сообщается, что на протяжении 20 дней Ф.Мирзоев якобы принимал участие в боевых действиях за город Краматорск и близлежащие населенные пункты Украины, получив за это 1 тысячу американских долларов, из расчета 50 американских долларов за один день участия.
Как отмечается, в мае 2017 года он был задержан на территории Таджикистана по поддельному паспорту и передан правоохранительным органам России.
Уголовное дело в отношении дагестанца на данный момент направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщал УНН, СК РФ возбудил четыре новых дела против украинских военных.