У рф строковики не впоралися з керуванням КАМАЗом і розбилися

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"Сьогодні вранці військовослужбовці строкової служби з в/ч 62295 їхали в КАМАЗі в Глушківському районі. Дорогою водій-строковик на прізвище Гусєв не впорався з керуванням, після чого машина перекинулася в кювет. Водій і пасажир Осонін - теж строковик - загинули на місці. Ще один військовослужбовець на прізвище Берсеньєв потрапив до лікарні", - ідеться у повідомленні.

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