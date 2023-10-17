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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
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У рф строковики не впоралися з керуванням КАМАЗом і розбилися

Київ • УНН

 • 437874 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Військовослужбовці строкової служби зс рф не впоралися з керуванням КАМАЗа в Глушковському районі Курської області росії. Унаслідок аварії водій і пасажир загинули, ще один військовослужбовець - у лікарні. Про це інформує УНН, посилаючись на повідомлення Telegram-каналу Astra.

У рф строковики не впоралися з керуванням КАМАЗом і розбилися

Деталі

"Сьогодні вранці військовослужбовці строкової служби з в/ч 62295 їхали в КАМАЗі в Глушківському районі. Дорогою водій-строковик на прізвище Гусєв не впорався з керуванням, після чого машина перекинулася в кювет. Водій і пасажир Осонін - теж строковик - загинули на місці. Ще один військовослужбовець на прізвище Берсеньєв потрапив до лікарні", - ідеться у повідомленні.

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