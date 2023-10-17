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В рф срочники не справились с управлением КАМАЗом и разбились

Киев • УНН

 • 437874 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Военнослужащие срочной службы вс рф не справились с управлением КАМАЗа в Глушковском районе Курской области россии. В результате аварии водитель и пассажир погибли, еще один военнослужащий - в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост Telegram-канала Astra.

В рф срочники не справились с управлением КАМАЗом и разбились

Цитата

"Сегодня утром военнослужащие срочной службы с в/ч 62295 ехали в КАМАЗе в Глушковском районе. По дороге водитель-срочник по фамилии Гусев не справился с управлением, после чего машина опрокинулась в кювет. Водитель и пассажир Осонин - тоже срочник - погибли. один военнослужащий по фамилии Берсеньев попал в больницу", - говорится в сообщении

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