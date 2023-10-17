В рф срочники не справились с управлением КАМАЗом и разбились

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"Сегодня утром военнослужащие срочной службы с в/ч 62295 ехали в КАМАЗе в Глушковском районе. По дороге водитель-срочник по фамилии Гусев не справился с управлением, после чего машина опрокинулась в кювет. Водитель и пассажир Осонин - тоже срочник - погибли. один военнослужащий по фамилии Берсеньев попал в больницу", - говорится в сообщении

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