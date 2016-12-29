У РФ сподіваються на скасування рішення суду Києва щодо штрафу "Газпрому"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Міністр енергетики РФ Олександр Новак сподівається, що апеляція скасує рішення українського суду по штрафу "Газпрому" в 6,8 мільярда доларів з антимонопольного справі. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Росія 1", передає УНН.
"Звичайно, українські колеги дають усні запевнення, що не застосовуватимуть дію цього суду щодо транспорту (газу - ред.) в Європу, але юридично це можливо", - сказав О.Новак.
Він нагадав, що звернувся до Єврокомісії з попередженням про те, що Україна може стягнути обсяги транзитного російського газу в якості плати за штраф.
"Сподіваємося, що ЄК буде вживати відповідні заходи, що рішення суду міста Києва буде скасовано", - сказав О.Новак.
Нагадаємо, Господарський суд Києва задовольнив позов АМКУ про примусове стягнення з ПАТ "Газпром" штрафу у сумі 172 млрд грн.
16 грудня російський "Газпром" подав апеляційну скаргу на рішення Господарського суду Києва, який зобов'язав компанію виплатити антимонопольний штраф в розмірі 171,8 мільярда гривень (близько 6,8 мільярда доларів).