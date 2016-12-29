В РФ надеются на отмену решения суда Киева относительно штрафа "Газпрому"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министр энергетики РФ Александр Новак надеется, что апелляция отменит решение украинского суда по штрафу "Газпрому" в 6,8 млрд долларов по антимонопольному делу. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия 1", передает УНН.
"Конечно, украинские коллеги дают устные заверения, что не будут применять действие этого суда относительно транспорта (газа - ред.) в Европу, но юридически это возможно", - сказал А.Новак.
Он напомнил, что обратился к Еврокомиссии с предупреждением о том, что Украина может взыскать объемы транзитного российского газа в качестве платы за штраф.
"Надеемся, что ЕК будет принимать соответствующие меры, что решение суда города Киева будет отменено", - сказал А.Новак.
Напомним, Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ о принудительном взыскании с ПАО "Газпром" штрафа в сумме 172 млрд грн.
16 декабря российский "Газпром" подал апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Киева, который обязал компанию выплатить антимонопольный штраф в размере 171,8 млрд гривен (около 6,8 млрд долларов).