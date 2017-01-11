У РФ розпочали роботу над спрощенням візового режиму для турецьких громадян

“У Туреччині чекають на скасування Росією віз для турецьких громадян. Роботи в цьому напрямку тривають. Думаю, в першу чергу будуть скасовані візи для бізнесменів і офіційних осіб”, — повідомили у відомстві.

Також зазначили, що Туреччина прагне вивести відносини з Росією на докризовий рівень і при можливості розширити торговельні зв’язки.

Крім того, було наголошено, що відносини з Росією для Туреччини не є альтернативою її відносинам із Заходом.