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У РФ розпочали роботу над спрощенням візового режиму для турецьких громадян

У РФ розпочали роботу над спрощенням візового режиму для турецьких громадян

Київ • УНН

 • 7376 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. У Росії працюють над спрощенням візового режиму для громадян Туреччини. Про це повідомляє Anadolu з посиланням на представництво МЗС Туреччини, передає УНН.

“У Туреччині чекають на скасування Росією віз для турецьких громадян. Роботи в цьому напрямку тривають. Думаю, в першу чергу будуть скасовані візи для бізнесменів і офіційних осіб”, — повідомили у відомстві.

Також зазначили, що Туреччина прагне вивести відносини з Росією на докризовий рівень і при можливості розширити торговельні зв’язки.

Крім того, було наголошено, що відносини з Росією для Туреччини не є альтернативою її відносинам із Заходом.

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