У РФ розпочали роботу над спрощенням візового режиму для турецьких громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Росії працюють над спрощенням візового режиму для громадян Туреччини. Про це повідомляє Anadolu з посиланням на представництво МЗС Туреччини, передає УНН.
“У Туреччині чекають на скасування Росією віз для турецьких громадян. Роботи в цьому напрямку тривають. Думаю, в першу чергу будуть скасовані візи для бізнесменів і офіційних осіб”, — повідомили у відомстві.
Також зазначили, що Туреччина прагне вивести відносини з Росією на докризовий рівень і при можливості розширити торговельні зв’язки.
Крім того, було наголошено, що відносини з Росією для Туреччини не є альтернативою її відносинам із Заходом.