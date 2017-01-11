В РФ начали работу над упрощением визового режима для турецких граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В России работают над упрощением визового режима для граждан Турции. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представительство МИД Турции, передает УНН.
"В Турции ждут на отмену Россией виз для турецких граждан. Работы в этом направлении продолжаются. Думаю, в первую очередь будут отменены визы для бизнесменов и официальных лиц", - сообщили в ведомстве.
Также отмечено, что Турция стремится вывести отношения с Россией на докризисный уровень и по возможности расширить торговые связи.
Кроме того, было отмечено, что отношения с Россией для Турции не являются альтернативой ее отношениям с Западом.