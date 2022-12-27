У рф планують готувати інструкторів з військового виховання дітей у чечні

Деталі



Згідно даних російських ЗМІ, з 16 січня наступного року інструктори центрів "військово-спортивного виховання та патріотичної підготовки молоді" в рф почнуть проходити навчання в російському університеті спецназу в чечні.

Зазначається, що є плани навчити близько 20 тис. дітей та провести підготовку близько 30 тис. дорослих. Центри з військово-спортивного виховання, як очікується з'являться у 10 пілотних регіонах рф, серед них татарстан. Вони мають відкритися в казані, тюмені, пскові, елісті, грозному, салехарді, єкатеринбурзі, кемерово, улан-уде, хабаровську.

До завдань створення цих центрів входять "розвиток системи військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання, формування інтересу допризовної молоді до освоєння військово-облікових спеціальностей".

Доповнення

Заступник голови уряду рф юрій трутнєв заявив про плани створення центрів підготовки спецназівців.