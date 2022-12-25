Центри підготовки спецназівців, як у Чечні, планують відкрити по всій росії

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"Сьогодні в Гудермесі працює центр навчання бійців не лише для Чечні, а й для значної частини російської федерації. Ми разом цю роботу продовжуватимемо. Створювати такі центри на інших територіях. Завдання центру дуже просте - щоб наша країна ставала сильнішою, щоб якнайшвидше перемогти".

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Сьогодні трутнєв разом із першим заступником керівника апарату президента рф кирієнко відвідали Гудермес і зустрілися з "добровольцями" з загону російської спілки бойових мистецтв. Нині вони проходять підготовку на базі російського університету спецназу в Чечні, а потім вирушать на війну в Україну.

"І росіяни, і чеченці, і якути, і башкири – люди різних національностей нашої великої країни в одних окопах захищають одну єдину Батьківщину – росію. Люди різного віросповідання різними мовами моляться за те саме: за велику спільну перемогу. Це гарантії того, що ми переможемо", - сказав на зустрічі кирієнко.

Він зазначив, що подібні центри планується створюватися за сприяння одного із засновників РУС данила мартинова.

Додамо

На початку 2000-х мартинов служив у спецпідрозділі центру спеціального призначення фсб групі Альфа. У 2012 році він почав відповідати за безпеку голови Чечні рамзана кадирова. У 2017 році мартинова було призначено на посаду заступника начальника чеченського управління федеральної служби військ нацгвардії.

кадиров неодноразово писав у Telegram про участь мартинова у війні в Україні.