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В рф планируют готовить инструкторов по военному воспитанию детей в чечне

В рф планируют готовить инструкторов по военному воспитанию детей в чечне

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. В чечне с января 2023 года начнут готовить инструкторов по военному воспитанию детей рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали 

Согласно российским СМИ, с 16 января следующего года инструкторы центров "военно-спортивного воспитания и патриотической подготовки молодежи" начнут проходить обучение в российском университете спецназа в чечне.

Отмечается, что в планах научить около 20 тыс. детей и провести подготовку около 30 тыс. взрослых. Центры по военно-спортивному воспитанию, как ожидается, появятся в 10 пилотных регио рф, включая татарстан. Они должны открыться в казане, тюмени, пскове, элисте, грозном, салехарде, екатеринбурге, кемерово, улан-уде, хабаровске.

В задачи создания этих центров входят "развитие системы военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, формирование интереса допризывной молодежи к освоению военно-учетных специальностей".

Дополнение

Заместитель главы правительства рф юрий трутнев заявил о планах создания центров подготовки спецназовцев. 

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