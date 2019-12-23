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У РФ переконані, що обговорять з Україною прямі поставки газу після Нового року

У РФ переконані, що обговорять з Україною прямі поставки газу після Нового року

Київ • УНН

 • 10519 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Віцепрем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Козак спростував повідомлення про те, що Москва нібито уклала контракти з п'ятьма українськими компаніями на прямі поставки газу, в той же час заявивши, що питання може бути обговорено після Нового року. Про це він доповів прем'єр-міністру РФ Дмитру Медведєву, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Сьогодні в Україні спалахує буря в склянці з приводу того, що є якісь п'ять контрактів з українськими компаніями, яким ми будемо поставляти газ. Це не відповідає дійсності", - сказав Козак.

За його словами, "що стосується прямих поставок газу з Росії в Україну, то домовилися після Нового року, після того, як всі питання будуть врегульовані, ще раз обговорити ці питання".

Віцепрем'єр запевнив, що у Росії немає ніяких контрактів, крім домовленостей з урядом України.

"Будемо діяти строго в рамках цього протоколу", - сказав він.

Відзначимо, раніше про укладення контрактів на прямі поставки з українськими компаніями повідоміли ряд ЗМІ.

Нагадаємо, Україна і Російська Федерація домовилися, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України в 2020 році складе 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 роках - по 40 млрд куб. м.

Як раніше повідомлялося в УНН, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник голови ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну. 

Українські Національні Новини

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