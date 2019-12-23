У РФ переконані, що обговорять з Україною прямі поставки газу після Нового року

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Віцепрем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Козак спростував повідомлення про те, що Москва нібито уклала контракти з п'ятьма українськими компаніями на прямі поставки газу, в той же час заявивши, що питання може бути обговорено після Нового року. Про це він доповів прем'єр-міністру РФ Дмитру Медведєву, передає УНН із посиланням на ТАСС.