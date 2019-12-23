В РФ убеждены, что обсудят с Украиной прямые поставки газа после Нового года

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Вице-премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Козак опроверг сообщения о том, что Москва якобы заключила контракты с пятью украинскими компаниями на прямые поставки газа, в то же время заявив, что вопрос может быть обсужден после Нового года. Об этом он доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, передает УНН со ссылкой на ТАСС.