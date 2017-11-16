У РФ пасажирський автобус зіштовхнувся із лісовозом, 15 осіб загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У РФ, у місті Йошкар-Ола, зіткнулися пасажирський автобус і лісовоз. Унаслідок ДТП 15 осіб загинули, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
Глава республіки Марій Ел Олександр Евстифеев розповів, що попередньою причиною великої аварії, в якій загинули люди, став виїзд маршрутки на зустрічну смугу для здійснення обгону.
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“Водій намагався здійснити обгін, вийшов на зустрічну смугу руху, почав завершувати обгін, не встиг це зробити і врізався в лісовоз, який віз трохи менше 40 кубів лісу. Удар був найпотужнішим, від цього удару "Мерседес" викинуло з дороги", - повідомив він.
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Евстифеев додав, що в таких погодних умовах водій прийняв недозволене рішення — пішов на обгін.
За даними ЗМІ, у ДТП загинуло 15 осіб.