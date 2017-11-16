У РФ пасажирський автобус зіштовхнувся із лісовозом, 15 осіб загинули

Глава республіки Марій Ел Олександр Евстифеев розповів, що попередньою причиною великої аварії, в якій загинули люди, став виїзд маршрутки на зустрічну смугу для здійснення обгону.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Швеції через ДТП на дорозі розсипалось 20 тонн фрикадельок

“Водій намагався здійснити обгін, вийшов на зустрічну смугу руху, почав завершувати обгін, не встиг це зробити і врізався в лісовоз, який віз трохи менше 40 кубів лісу. Удар був найпотужнішим, від цього удару "Мерседес" викинуло з дороги", - повідомив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Луцьку п'яною за кермом затримали претендентку на титул "Міс Україна"

Евстифеев додав, що в таких погодних умовах водій прийняв недозволене рішення — пішов на обгін.

За даними ЗМІ, у ДТП загинуло 15 осіб.