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У РФ пасажирський автобус зіштовхнувся із лісовозом, 15 осіб загинули

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. У РФ, у місті Йошкар-Ола, зіткнулися пасажирський автобус і лісовоз. Унаслідок ДТП 15 осіб загинули, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

Глава республіки Марій Ел Олександр Евстифеев розповів, що попередньою причиною великої аварії, в якій загинули люди, став виїзд маршрутки на зустрічну смугу для здійснення обгону.

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“Водій намагався здійснити обгін, вийшов на зустрічну смугу руху, почав завершувати обгін, не встиг це зробити і врізався в лісовоз, який віз трохи менше 40 кубів лісу. Удар був найпотужнішим, від цього удару "Мерседес" викинуло з дороги", - повідомив він.

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Евстифеев додав, що в таких погодних умовах водій прийняв недозволене рішення — пішов на обгін.

За даними ЗМІ, у ДТП загинуло 15 осіб.

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