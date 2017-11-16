В РФ пассажирский автобус столкнулся с лесовозом, 15 человек погибли

Глава республики Марий Эл Александр Евстифеев рассказал, что предварительной причиной крупной аварии, в которой погибли люди, стал выезд маршрутки на встречную полосу для совершения обгона.

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"Водитель пытался совершить обгон, вышел на встречную полосу движения, начал завершать обгон, не успел это сделать и врезался в лесовоз, который вез чуть меньше 40 кубов леса. Удар был мощным, от этого удара "Мерседес" выбросило с дороги", - сообщил он.

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Евстифеев добавил, что в таких погодных условиях водитель принял недозволенное решение - пошел на обгон.

По данным СМИ, в ДТП погибли 15 человек.