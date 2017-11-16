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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 20030 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 50336 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 69964 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 76878 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 77564 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 62597 просмотра

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11 марта, 11:14 • 99818 просмотра

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В РФ пассажирский автобус столкнулся с лесовозом, 15 человек погибли

В РФ пассажирский автобус столкнулся с лесовозом, 15 человек погибли

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. В РФ, в городе Йошкар-Ола, столкнулись пассажирский автобус и лесовоз. В результате ДТП 15 человек погибли, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Глава республики Марий Эл Александр Евстифеев рассказал, что предварительной причиной крупной аварии, в которой погибли люди, стал выезд маршрутки на встречную полосу для совершения обгона.

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"Водитель пытался совершить обгон, вышел на встречную полосу движения, начал завершать обгон, не успел это сделать и врезался в лесовоз, который вез чуть меньше 40 кубов леса. Удар был мощным, от этого удара "Мерседес" выбросило с дороги", - сообщил он.

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Евстифеев добавил, что в таких погодных условиях водитель принял недозволенное решение - пошел на обгон.

По данным СМИ, в ДТП погибли 15 человек.

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