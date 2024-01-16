У рф палає склад готової продукції з поліетилену
Київ • УНН
На складі готової поліетиленової продукції в пензі, росія, сталася масштабна пожежа, яка охопила 700 квадратних метрів. Про постраждалих поки що не повідомляється.
У російському місті пенза масштабна пожежа - спалахнув металевий склад готової продукції з поліетилену. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Деталі
Як повідомляють росЗМІ, в пензі по вулиці Бійська спалахнула масштабна пожежа на площі 700 квадратних метрів. Зазначається, що пожежа сталася в одноповерховому металевому складі готової продукції з поліетилену.
Підрозділи МНС працюють на місці загоряння, інформація про постраждалих не поступала.
Нагадаємо
13 січня у російському пітері сталася масштабна пожежа - спалахнув склад Wildberries.