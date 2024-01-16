У рф палає склад готової продукції з поліетилену

У російському місті пенза масштабна пожежа - спалахнув металевий склад готової продукції з поліетилену. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

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Як повідомляють росЗМІ, в пензі по вулиці Бійська спалахнула масштабна пожежа на площі 700 квадратних метрів. Зазначається, що пожежа сталася в одноповерховому металевому складі готової продукції з поліетилену.

Підрозділи МНС працюють на місці загоряння, інформація про постраждалих не поступала.

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