У рф масштабно палає: вогонь охопив склад Wildberries

У російському пітері масштабна пожежа - спалахнув склад Wildberries. Як пише Telegram-канал Shot, вогонь охопив тисячу квадратів, передає УНН.

"Велика пожежа на складі Wildberries у пітерських Шушарах. Вогонь охопив тисячу квадратів. Пожежі надано підвищений рівень складності. Ліквідацією займаються 83 рятувальники та 20 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

Додамо

За даними Telegram-каналу Baza, за тиждень до пожежі на 1 та 2 блоці складу кілька разів спрацьовувала пожежна сигналізація. Щоразу спрацьовування було хибним.

"... коли вона спрацювала сьогодні, співробітники спочатку вирішили, що це знову помилкова тривога. На даний момент на місці пожежі працює близько 100 співробітників мнс. Попередньо, в складі, що горить, знаходиться одяг", - йдеться у повідомленні.