В рф масштабно пылает: огонь охватил склад Wildberries
Киев • УНН
Крупный пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге охватил 1000 кв.м. На месте работают 83 спасателя, пострадавших предварительно нет.
В российском питере масштабный пожар - вспыхнул склад Wildberries. Как пишет Telegram-канал Shot, огонь охватил тысячу квадратов, передает УНН.
"Большой пожар на складе Wildberries в питерских Шушарах. Огонь охватил тысячу квадратов. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Ликвидацией занимаются 83 спасателя и 20 единиц техники", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало.
Добавим
По данным Telegram-канала Baza, за неделю до пожара на 1 и 2 блоке склада несколько раз срабатывала пожарная сигнализация. Каждый раз срабатывание было ложным.
"...когда она сработала сегодня, сотрудники сначала решили, что это снова ложная тревога. На данный момент на месте пожара работает около 100 сотрудников МЧС. Предварительно, в горящем складе находится одежда", - говорится в сообщении.
В рф масштабно пылает: огонь охватил склад Wildberries
Крупный пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге охватил 1000 кв. м. На месте работают 83 спасателя, пострадавших предварительно нет.
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