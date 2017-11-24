У РФ оцінили дороги анексованого Криму: у топі найгірших
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Росії оцінили стан автомобільних шляхів анексованого Криму, включивши його у російський рейтинг "убитих доріг", у якому півострів посів друге місце після Москви. Про це УНН повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.
"Найбільше доріг на інтерактивну карту Народного фронту на цей час додали жителі Московської області – 877 ділянок, на другому місці – Крим з 838 ділянками, на третьому – Рязанська область з 807 ділянками. Найменше ділянок додано на карту Чукотського АО – 22, Ненецького АО – 31, Республіки Інгушетія – 32 і Чеченської Республіки – 35", – сказано в повідомленні.
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Громадські працівники повідомляють, що мають намір домогтися ремонту більшості "убитих доріг" і їхнього першочергового включення в плани робіт російських адміністрацій півострова в наступному році.
"Подібні домовленості досягнуті з адміністраціями Сімферополя, Джанкоя, Керчі, Феодосії, Ялти і Службою автомобільних доріг Криму", – запевнили в оргнанізації.
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Російський проект "Карта убитих доріг" 18 жовтня запустив конкурс фотографій, що ілюструють головні дорожні проблеми: великі ями, вибоїни, наслідки поганого ремонту.
У рейтингу найбільш "убитих доріг" анексованого півострова від кримського відділення провладного загальноросійського Народного фронту ТОП-10 займають три сімферопольські дороги і сім джанкойських.
Нагадаємо, у Криму селевий потік змив з траси 15 автомобілів.