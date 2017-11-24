В РФ оценили дороги аннексированного Крыма: в топе наихудших

"Больше всего дорог на интерактивную карту Народного фронта в настоящее время добавили жители Московской области - 877 участков, на втором месте - Крым с 838 участками, на третьем - Рязанская область с 807 участками. Наименьше участков добавлены на карту Чукотского АО - 22, Ненецкого АО - 31, Республики Ингушетия - 32 и Чеченской Республики - 35", - говорится в сообщении.

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Общественники сообщают, что намерены добиться ремонта большинства "убитых дорог" и их первоочередного включения в планы работ российских администраций полуострова в следующем году.

"Подобные договоренности достигнуты с администрациями Симферополя, Джанкоя, Керчи, Феодосии, Ялты и Службой автомобильных дорог Крыма", - заверили в оргнанизации.

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Российский проект "Карта убитых дорог" 18 октября запустил конкурс фотографий, иллюстрирующих основные дорожные проблемы: большие ямы, выбоины, последствия плохого ремонта.

В рейтинге самых "убитых дорог" аннексированного полуострова от крымского отделения провластного общероссийского Народного фронта ТОП-10 занимают три симферопольские дороги и семь джанкойских.

Напомним, в Крыму селевой поток смыл с трассы 15 автомобилей.