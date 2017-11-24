В РФ оценили дороги аннексированного Крыма: в топе наихудших

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 2708 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 3316 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 82755 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 75318 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 88916 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120328 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115685 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145796 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107417 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108840 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В РФ оценили дороги аннексированного Крыма: в топе наихудших

В РФ оценили дороги аннексированного Крыма: в топе наихудших

Киев  •  УНН

 • 16862 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В России оценили состояние автомобильных дорог аннексированного Крыма, включив его в российский рейтинг "убитых дорог", в котором полуостров занял второе место после Москвы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Крим.Реалии.

"Больше всего дорог на интерактивную карту Народного фронта в настоящее время добавили жители Московской области - 877 участков, на втором месте - Крым с 838 участками, на третьем - Рязанская область с 807 участками. Наименьше участков добавлены на карту Чукотского АО - 22, Ненецкого АО - 31, Республики Ингушетия - 32 и Чеченской Республики - 35", - говорится в сообщении.

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Общественники сообщают, что намерены добиться ремонта большинства "убитых дорог" и их первоочередного включения в планы работ российских администраций полуострова в следующем году.

"Подобные договоренности достигнуты с администрациями Симферополя, Джанкоя, Керчи, Феодосии, Ялты и Службой автомобильных дорог Крыма", - заверили в оргнанизации.

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Российский проект "Карта убитых дорог" 18 октября запустил конкурс фотографий, иллюстрирующих основные дорожные проблемы: большие ямы, выбоины, последствия плохого ремонта.

В рейтинге самых "убитых дорог" аннексированного полуострова от крымского отделения провластного общероссийского Народного фронта ТОП-10 занимают три симферопольские дороги и семь джанкойских.

Напомним, в Крыму селевой поток смыл с трассы 15 автомобилей.

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