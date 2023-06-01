У рф оголосили журналіста Романа Попкова організатором замаху на "воєнкора" владлена татарського
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У росії заочно висунули обвинувачення журналісту Роману Попкову за статтею про організацію "теракту", під час якого загинув "воєнкор" владлен татарський, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву пресслужби слідчого комітету рф, передає УНН.
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За версією слідства, Попков вів листування з обвинуваченою у справі про "теракт" Дариною Треповою в соціальних мережах. І давав їй вказівки щодо підготовки вчинення терористичного акту.
Згодом Трепова, як стверджує слідство, принесла в кафе на зустріч із "воєнкором" татарським статуетку, начинену вибухівкою.
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МВС росії оголосило Попкова в розшук. За якою саме статтею розшукують журналіста, раніше не повідомлялося.
Сам Попков причетність до вбивства татарського заперечував, а з Треповою, за його словами, він був знайомий тільки в соціальних мережах.
Нагадаємо
2 квітня в санкт-петербурзі в кафе "Street Food Bar №1", яке належало засновнику ПВК "вагнер" євгену пригожину, стався вибух під час "творчого вечора" "воєнкора" владлена татарського.
У результаті татарський загинув, ще 33 людини дістали поранення. Наступного дня слідчий комітет рф відзвітував про затримання підозрюваної Дар'ї Трепової.