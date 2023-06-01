В рф объявили журналиста Романа Попкова организатором покушения на "военкора" владлена татарского
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В россии заочно предъявили обвинение журналисту Роману Попкову по статье об организации "теракта", во время которого погиб "военкор" владлен татарский, сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы следственного комитета рф, передает УНН.
Детали
По версии следствия, Попков вел переписку с обвиняемой по делу о "теракте" Дарьей Треповой в социальных сетях. И давал ей указания по подготовке совершения террористического акта.
Впоследствии Трепова, как утверждает следствие, принесла в кафе на встречу с "военкором" Татарским статуэтку, начиненную взрывчаткой.
Ранее
МВД россии объявило Попкова в розыск. По какой именно статье разыскивают журналиста, ранее не сообщалось.
Сам Попков причастность к убийству татарского отрицал, а с Треповой, по его словам, он был знаком только в социальных сетях.
Напомним
2 апреля в санкт-петербурге в кафе "Street Food Bar №1", которое принадлежало основателю ЧВК "вагнер" евгену пригожину, произошел взрыв во время "творческого вечера" "военкора" владлена татарского.
В результате татарский погиб, еще 33 человека получили ранения. На следующий день следственный комитет рф отчитался о задержании подозреваемой Дарьи Треповой.