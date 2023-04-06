У рф може побільшати звільнень серед генералів через невдачі в Україні - британська розвідка

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Повідомляється, що міноборони рф, швидше за все, звільнило генерал-полковника рустама мурадова з посади командувача східного угрупування військ в Україні. Розвідники зазначають що за керівництва генерала група військ зазнала "надзвичайно важких втрат" за останні місяці, оскільки її погано сплановані штурми не призвели до захоплення міста Вугледара Донецької області.

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"Операції викликали різку суспільну критику з боку різних російських коментаторів, включаючи власні війська мурадова. мурадов очолив східне угрупування військ після його катастрофічної спроби штурму Києва з північного заходу на початку повномасштабного вторгнення.

Наразі він є найбільш високопоставленим російським військовим, звільненим у 2023 році, але ймовірні й інші звільнення, оскільки росія продовжує не досягати своїх цілей на Донбасі", - йдеться у звіті.

Нагадаємо

Аналітики Інституту вивчення війни 2 квітня повідомили, що наростальні російські спекуляції щодо змін у військовому командуванні, ймовірно, вказують на те, що росія може незабаром провести перестановки у вищому військовому командуванні через провал зимової наступальної операції.