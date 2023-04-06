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У рф може побільшати звільнень серед генералів через невдачі в Україні - британська розвідка

У рф може побільшати звільнень серед генералів через невдачі в Україні - британська розвідка

Київ • УНН

 • 515831 перегляди

КИЇВ. 6 квітня УНН. Через значні втрати протягом останніх місяців та неможливість досягнення своїх цілей на Донбасі у кремлі можуть ухвалити рішення про звільнення низки військових командувачів, ідеться в останньому звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.

Деталі

Повідомляється,  що міноборони рф, швидше за все, звільнило генерал-полковника рустама мурадова з посади командувача східного угрупування військ в Україні. Розвідники зазначають що за керівництва генерала група військ зазнала "надзвичайно важких втрат" за останні місяці, оскільки її погано сплановані штурми не призвели до захоплення міста Вугледара Донецької області.

Цитата

"Операції викликали різку суспільну критику з боку різних російських коментаторів, включаючи власні війська мурадова. мурадов очолив східне угрупування військ після його катастрофічної спроби штурму Києва з північного заходу на початку повномасштабного вторгнення. 

Наразі він є найбільш високопоставленим російським військовим, звільненим у 2023 році, але ймовірні й інші звільнення, оскільки росія продовжує не досягати своїх цілей на Донбасі", - йдеться у звіті.

Нагадаємо

Аналітики Інституту вивчення війни 2 квітня повідомили, що наростальні російські спекуляції щодо змін у військовому командуванні, ймовірно, вказують на те, що росія може незабаром провести перестановки у вищому військовому командуванні через провал зимової наступальної операції.

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