Детали

Сообщается, что минобороны рф, скорее всего, уволило генерал-полковника рустама мурадова с должности командующего восточной группировки войск в Украине. Разведчики отмечают, что под руководством генерала группа войск понесла "чрезвычайно тяжелые потери" за последние месяцы, поскольку ее плохо спланированные штурмы не привели к захвату города Угледара Донецкой области.

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"Операции вызвали резкую общественную критику со стороны различных российских комментаторов, включая собственные войска мурадова. мурадов возглавил восточную группировку войск после его катастрофической попытки штурма Киева с северо-запада в начале полномасштабного вторжения.

В настоящее время он является самым высокопоставленным российским военным, уволенным в 2023 году, но вероятны и другие увольнения, поскольку россия продолжает не достигать своих целей на Донбассе", - говорится в отчете.

Напомним

Аналитики Института изучения войны 2 апреля сообщили, что нарастающие российские спекуляции относительно изменений в военном командовании, вероятно, указывают на то, что россия может вскоре провести перестановки в высшем военном командовании из-за провала зимней наступательной операции.