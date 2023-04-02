ISW: невдовзі рф може зробити перестановки у вищому військовому командуванні через провалний зимовий наступ

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Аналітики ISW нагадали про те, що російські мілблогери 1 квітня заявили, про відкликання Міністерством оборони росії командувача Повітряно-десантних військ, генерал-полковника Михайла Теплінського з відпустки. За інформацією це відбулось 30 березня після того, як 13 січня МО росії, замінило його на посаді генералом-лейтенантом Олегом Макаревичем.

У аналітиці йдеться про те, що в МО росії ніколи не підтверджували звільнення Теплінського, і цілком ймовірно, що МО відправило його у відпустку, щоб мати змогу відкликати його для командування ПДВ, коли вважатиме це за потрібне.

У Інституті нагадують, що російські мілблогери стверджували про те, що Теплінський вилетів до штабу російського об'єднаного угруповання в Ростові-на-Дону, щоб прийняти командування ПДВ, і що він вже планує майбутні операції.

За інформацією ISW один з мілблогерів стверджував, що начальник Генерального штабу Сухопутних військ і колишній командувач Центрального військового округу (ЦВО) генерал-полковник Олександр Лапін вилетів разом з Теплінським до штабу об'єднаного угруповання.

17 лютого Міністерство оборони росії офіційно замінило Лапіна на посаді командувача ЦВО на генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. Це відбулось після інтенсивної публічної критики Лапіна за його управління лінією Сватове-Кремінна восени 2022 року.

Аналітики говорять, що незрозуміло, чи повернеться Лапін до командування.

Також, починаючи з 27 березня, російські джерела припускали, що Міністерство оборони росії нещодавно звільнило командувача Східного військового округу (СВО) генерал-полковника Рустама Мурадова у відповідь на інтенсивну критику його командування та за значні втрати в наступальних операціях під Вугледаром на початку 2023 року.

У ISW заявили, що раніше спостерігався зв'язок посилених спекуляцій рф щодо реальних змін у військовому командуванні, проте вони не завжди відповідали точним заявам.