У РФ хочуть ввести кримінальне покарання за ввезення "санкційної продукції"

Документ вносить відповідні поправки до статті Кримінального кодексу про контрабанду. Вказують, що ці заходи підвищать ефективність дотримання продембарго.

Також в Мінфіні відзначили, що необхідно посилити боротьбу з контрабандою стратегічно важливих товарів і ресурсів, зокрема, лісоматеріалів. Для цього відомство запропонувало ввести в Кримінальний кодекс 226.2 статті, яка визначить покарання для порушників цієї заборони.

"Порушення заборони... караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років зі штрафом у розмірі до одного мільйона рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до п'яти років або без такого та з обмеженням волі на строк до одного року або без такого.

Діяння вчинене посадовою особою з використанням свого службового становища; із застосуванням насильства до особи, яка здійснює митний чи інші види контролю, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років зі штрафом у розмірі до одного мільйона рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до п'яти років або без такого та з обмеженням свободи на термін до півтора років або без такого.

Діяння, вчинені організованою групою караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років зі штрафом у розмірі до одного мільйона рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до п'яти років або без такого та з обмеженням волі на строк до двох років або без такого," - йдеться в правовому акті РФ.

Росія ввела ембарго на імпорт деяких товарів з країн, які застосували антиросійські санкції: США, країн ЄС, Канади, Австралії та Норвегії. Під заборону потрапили м'ясо, ковбаси, риба і морепродукти, овочі, фрукти, молочна продукція.