В РФ хотят ввести уголовное наказание за ввоз "санкционки"

Документ вносит соответствующие поправки в статью Уголовного кодекса о контрабанде. Указывают, что эти меры повысят эффективность соблюдения продэмбарго.

Также в Минфине отметили, что необходимо усилить борьбу с контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов, в частности, лесоматериалов. Для этого ведомство предложило ввести в Уголовный кодекс 226.2 статью, которая определит наказание для нарушителей этого запрета.

"Нарушение запрета...наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Деяние совершенное: должностным лицом с использованием своего служебного положения; с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или иные виды контроля, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового.

Деяния, совершенные организованной группой наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового," - говорится в правовом акте РФ.

Россия ввела эмбарго на импорт некоторых товаров из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.