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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 19901 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 50301 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 69925 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 76845 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 77544 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 62593 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 99818 просмотра

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В РФ хотят ввести уголовное наказание за ввоз "санкционки"

В РФ хотят ввести уголовное наказание за ввоз "санкционки"

Киев  •  УНН

 • 8878 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН.  Российский Минфин подготовил законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за ввоз в страну санкционной продукции, передает УНН со ссылкой на российский портал нормативных правовых актов.

Документ вносит соответствующие поправки в статью Уголовного кодекса о контрабанде. Указывают, что эти меры повысят эффективность соблюдения продэмбарго.

Также в Минфине отметили, что необходимо усилить борьбу с контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов, в частности, лесоматериалов. Для этого ведомство предложило ввести в Уголовный кодекс 226.2 статью, которая определит наказание для нарушителей этого запрета.

"Нарушение запрета...наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Деяние совершенное: должностным лицом с использованием своего служебного положения; с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или иные виды контроля, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового.

Деяния, совершенные организованной группой наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового," - говорится в правовом акте РФ.

Россия ввела эмбарго на импорт некоторых товаров из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

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