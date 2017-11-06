У РФ хочуть скасувати радянські документи про передачу Криму Україні

“Законодавча влада в країні, яка є продовжувачем і спадкоємцем Радянського Союзу, повинна ухвалити рішення про скасування актів 1954 року, тому що ми втомилися чути, що 2014 року ми забрали чиюсь землю, забрали чиєсь море”, — сказав Затулін на пленарному засіданні “Форуму друзів Криму”.

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За інформацією видання, в Ялті 6 листопада відкрився “Форум друзів Криму”. За інформацією підконтрольного Кремлю депутата Держдуми Росії від Криму Михайла Шеремета, на півострів приїхало приблизно 90 іноземних гостей.