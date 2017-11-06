У РФ хочуть скасувати радянські документи про передачу Криму Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Депутат російської Держдуми Костянтин Затулін заявив, що Росія повинна скасувати акти 1954 року, за якими анексований нині Крим передали до складу України, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
“Законодавча влада в країні, яка є продовжувачем і спадкоємцем Радянського Союзу, повинна ухвалити рішення про скасування актів 1954 року, тому що ми втомилися чути, що 2014 року ми забрали чиюсь землю, забрали чиєсь море”, — сказав Затулін на пленарному засіданні “Форуму друзів Криму”.
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За інформацією видання, в Ялті 6 листопада відкрився “Форум друзів Криму”. За інформацією підконтрольного Кремлю депутата Держдуми Росії від Криму Михайла Шеремета, на півострів приїхало приблизно 90 іноземних гостей.