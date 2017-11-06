В РФ хотят отменить советские документы о передаче Крыма Украине

"Законодательная власть в стране, которая является продолжателем и наследником Советского Союза, должна принять решение об отмене актов 1954 года, потому что мы устали слышать, что в 2014 году мы забрали чью-то землю забрали чье-то море", - сказал Затулин на пленарном заседании "Форума друзей Крыма".

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По информации издания, в Ялте 6 ноября открылся "Форум друзей Крыма". По информации подконтрольного Кремлю депутата Госдумы России от Крыма Михаила Шеремета, на полуостров приехало около 90 иностранных гостей.