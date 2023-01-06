У рф горить одна з будівель мзс
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Представниця мзс рф марія захарова повідомила, що в одному з підвальних приміщень відомства сталася пожежа. Можлива причина – коротке замикання, передає УНН.
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«В одному з корпусів будівлі мзс у технічному приміщенні спрацювала пожежна сигналізація. Можлива причина – коротке замикання. Працюють співробітники МНС. Постраждалих немає. Інформація про те, що “мало місце загоряння в робочих приміщеннях” не відповідає дійсності. Йдеться про підвальні поверхи", – повідомила захарова.
Нагадаємо
Наприкінці грудня в російському місті Новосибірськ сталася пожежа у складському приміщенні, його площа перевищила 1,8 тисяч квадратних метрів.