В рф горит одно из зданий мид

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«В одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина – короткое замыкание. Работают сотрудники МЧС. Пострадавших нет. Информация о том, что “имело место возгорание в рабочих помещениях”, не соответствует действительности. Речь идет о подвальных этажах", – сообщила захарова.

Напомним

В конце декабря в российском городе Новосибирск произошел пожар в складском помещении, его площадь превысила 1,8 тысяч квадратных метров.