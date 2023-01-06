В рф горит одно из зданий мид
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Представительница мид рф мария захарова сообщила, что в одном из подвальных помещений ведомства случился пожар. Возможная причина – короткое замыкание. Об этом информирует УНН.
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«В одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина – короткое замыкание. Работают сотрудники МЧС. Пострадавших нет. Информация о том, что “имело место возгорание в рабочих помещениях”, не соответствует действительности. Речь идет о подвальных этажах", – сообщила захарова.
Напомним
В конце декабря в российском городе Новосибирск произошел пожар в складском помещении, его площадь превысила 1,8 тысяч квадратных метров.