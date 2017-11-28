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У РФ чоловіка засудили до двох років колонії за пост у “ВК”

У РФ чоловіка засудили до двох років колонії за пост у “ВК”

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Санкт-Петербурзі засудили 44-річного чоловіка з Кисловодська до двох років колонії суворого режиму за пост про чиновників у соціальній мережі “ВКонтакте”, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Суд визнав 44-річного Володимира Тимошенка винним у розпалюванні ненависті до представників влади.

За версією слідства, чоловік в серпні 2015 року, перебуваючи в колонії, надиктував своїй подрузі пост для “ВКонтакте” зі словами “антинародний режим” і “карально-репресивний апарат”. У грудні 2016 року Тимошенко звільнився з колонії. Через два тижні його затримали за звинуваченням в розпалюванні ненависті або ворожнечі до чиновників.

Сам Тимошенко заперечує провину і має намір оскаржити вирок.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві інформаційної політики України попередили про те, що спілкування через соцмережу "Вконтакте" небезпечне.

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