В РФ мужчину приговорили к двум годам колонии за пост в "ВК"

Суд признал 44-летнего Владимира Тимошенко виновным в разжигании ненависти к представителям власти.

По версии следствия, мужчина в августе 2015 года, находясь в колонии, надиктовал своей подруге пост для "ВКонтакте" со словами "антинародный режим" и "карательно-репрессивный аппарат". В декабря 2016 года Тимошенко освободился из колонии. Через две недели его задержали по обвинению в разжигании ненависти или вражды к чиновникам.

Сам Тимошенко отрицает вину и намерен обжаловать приговор.

Как сообщал УНН, в Министерстве информационной политики Украины предупредили о том, что общение через соцсеть "ВКонтакте" опасное.