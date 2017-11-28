В РФ мужчину приговорили к двум годам колонии за пост в "ВК"

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 2632 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 3185 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 82691 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 75244 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 88869 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120314 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115678 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145782 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107415 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108839 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В РФ мужчину приговорили к двум годам колонии за пост в "ВК"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Санкт-Петербурге осудили 44-летнего мужчину из Кисловодска до двух лет колонии строгого режима за пост о чиновниках в социальной сети "ВКонтакте", передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .

Суд признал 44-летнего Владимира Тимошенко виновным в разжигании ненависти к представителям власти.

По версии следствия, мужчина в августе 2015 года, находясь в колонии, надиктовал своей подруге пост для "ВКонтакте" со словами "антинародный режим" и "карательно-репрессивный аппарат". В декабря 2016 года Тимошенко освободился из колонии. Через две недели его задержали по обвинению в разжигании ненависти или вражды к чиновникам.

Сам Тимошенко отрицает вину и намерен обжаловать приговор.

Как сообщал УНН, в Министерстве информационной политики Украины предупредили о том, что общение через соцсеть "ВКонтакте" опасное.

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