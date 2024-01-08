У рф "бавовна": вибухи лунають в бєлгороді і шебекіно

У російському бєлгороді лунають вибухи. Як пише Telegram-канал Shot, у шебекіноме теж бавовна, передає УНН.

За даними Shot, вибухи чути над містом бєлгород та областю. За попередніми даними, спрацювала система ППО.

Місцеві жителі розповіли SHOT, що зараз у місті працює сирена ракетної небезпеки. Також повідомляється про вибухи над містом шебекіне. Влада просить залишатися в укритті і не підходити до вікон.