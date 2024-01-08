В рф "хлопок": взрывы раздаются в белгороде и шебекино
Киев • УНН
В российском белгороде прогремели взрывы, чиновники советуют жителям искать укрытие.
В российском белгороде раздаются взрывы. Как пишет Telegram-канал Shot, в шебекино тоже хлопок, передает УНН.
По данным Shot, взрывы слышны над городом белгород и областью. По предварительным данным, сработала система ПВО.
Местные жители рассказали SHOT, что сейчас в городе работает сирена ракетной опасности. Также сообщается о взрывах над городом шебекино. Власти просят оставаться в укрытии и не подходить к окнам.
В рф "хлопок": взрывы раздаются в белгороде и шебекино
В российском белгороде прогремели взрывы, чиновники советуют жителям искать укрытие.
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