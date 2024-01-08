В рф "хлопок": взрывы раздаются в белгороде и шебекино

Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
  •  101881 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
  •  109094 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
  •  108447 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Эксклюзив
Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
  •  113485 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

Эксклюзив
Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
  •  112903 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
  •  114794 просмотра

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

Эксклюзив
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
7 января  •  136572 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Эксклюзив
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  211701 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

Эксклюзив
Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  239223 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  209889 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Эксклюзив
Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  200781 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  350480 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

Эксклюзив
ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  186589 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Эксклюзив
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  361471 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  163926 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-rf-khlopok-vzrivi-razdayutsya-v-belgorode-i-shebekino

В рф "хлопок": взрывы раздаются в белгороде и шебекино

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 18:42  •  1873 просмотра

Read in English

В российском белгороде прогремели взрывы, чиновники советуют жителям искать укрытие.

В российском белгороде раздаются взрывы. Как пишет Telegram-канал Shot, в шебекино тоже хлопок, передает УНН.

По данным Shot, взрывы слышны над городом белгород и областью. По предварительным данным, сработала система ПВО.

Местные жители рассказали SHOT, что сейчас в городе работает сирена ракетной опасности. Также сообщается о взрывах над городом шебекино. Власти просят оставаться в укрытии и не подходить к окнам.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
У рф "бавовна": вибухи лунають в бєлгороді і шебекіно
In russia, "cotton": explosions in belgorod and shebekino
Новости по теме

В рф "хлопок": взрывы раздаются в белгороде и шебекино

В российском белгороде прогремели взрывы, чиновники советуют жителям искать укрытие.

Новости Мира •   •  1873 просмотра
В рф "хлопок": взрывы раздаются в белгороде и шебекино

Украина работает над возможностью проведения встречи Зеленского и Орбана - Кулеба

По словам министра иностранных дел Кулебы, Украина стремится к встрече между Зеленским и премьер-министром Венгрии Орбаном для обсуждения проблем и сотрудничества.

Политика •   •  5340 просмотра
Украина работает над возможностью проведения встречи Зеленского и Орбана - Кулеба

В трех областях еще продолжаются спасательные работы после ударов рф - Зеленский

Зеленский сообщил, что после российских ударов в трех областях Украины продолжаются спасательные работы, 45 человек получили ранения и 4 погибли.

Война •   •  7389 просмотра
В трех областях еще продолжаются спасательные работы после ударов рф - Зеленский

Атака рф на Покровский район: поисково-спасательные работы завершили, троих погибших опознали

Спасательные работы завершились в Покровском районе. Судебно-медицинская экспертиза продолжает работу по идентификации погибших.

Война •   •  9431 просмотра
Атака рф на Покровский район: поисково-спасательные работы завершили, троих погибших опознали

Армейцы рф обстреливают Херсон

Российские войска обстреливают центр Херсона, что приводит к жертвам; жителей призывают искать укрытие.

Война •   •  10145 просмотра
Армейцы рф обстреливают Херсон

Кулеба объяснил, чего ждать, если в США не договорятся о помощи для Украины

Кулеба предупреждает, что без помощи США Украина продолжит борьбу, но рискует получить кризис на фронте; помощь сейчас позволяет избежать будущих проблем.

Политика •   •  12714 просмотра
Кулеба объяснил, чего ждать, если в США не договорятся о помощи для Украины

Коронавирус не исчез: киевлянам советуют вернуться к масочному режиму

Киевская власть советует носить маски в толпе из-за рисков COVID-19 и гриппа, разделяя беспокойство ВОЗ.

Общество •   •  11687 просмотра
Коронавирус не исчез: киевлянам советуют вернуться к масочному режиму

Катастрофа самолета МАУ: Международная группа координации инициировала рассмотрение спора в IКАО против Ирана

Международная группа, в которую входят министры Канады, Швеции, Украины и Великобритании, инициировала спор с Ираном в IКАО относительно незаконного сбивания самолета рейса 752.

Политика •   •  13140 просмотра
Катастрофа самолета МАУ: Международная группа координации инициировала рассмотрение спора в IКАО против Ирана

ДТП в полсотни автомобилей в рф: авария на трассе М-11

Количество машин попавших в ДТП на магистрали М-11 "Нева" увеличилось до 50.

Криминал и ЧП •   •  12226 просмотра
ДТП в полсотни автомобилей в рф: авария на трассе М-11

Премьер-министр Франции Элизабет Борн уходит в отставку

Президент Франции Макрон принял отставку премьер-министра Элизабет Борн, поблагодарив ее за образцовую службу. Борн будет оставаться на своей должности до формирования нового правительства.

Новости Мира •   •  11641 просмотра
Премьер-министр Франции Элизабет Борн уходит в отставку