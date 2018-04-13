У РФ анонсували законопроект у відповідь на "хамську поведінку США"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Російській Федерації анонсували законопроект про заходи у відповідь на "хамську поведінку США". Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини.
Повідомляється, що законопроект внесли голови фракцій і голова держдуми В'ячеслав Володін.
"В ході неодноразових обговорень недружніх дій по відношенню до Росії ми говорили про необхідність відповіді на хамську поведінку з боку США і створення перешкод для роботи російського бізнесу", - заявив Володін.
Володін заявив, що проект закону обговорять на раді держдуми за участю представників всіх фракцій, розішлють в регіони, опрацюють з експертами і урядом. Після цього його розглянуть на найближчому засіданні держдуми.
Як повідомляв УНН, мінфін США в п'ятницю доповнив список російських бізнесменів і топ-менеджерів, проти яких введені санкції. У новому списку санкцій кілька десятків людей і 15 компаній.