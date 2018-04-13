В РФ анонсировали законопроект об ответных мерах на "хамское поведение США"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Российской Федерации анонсировали законопроект об ответных мерах на "хамское поведение США". Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что законопроект внесли главы фракций и председатель госдумы Вячеслав Володин.
"В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к России мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса", - заявил Володин.
Володин заявил, что проект закона обсудят на совете госдумы с участием представителей всех фракций, разошлют в регионы, проработают с экспертами и правительством. После этого его рассмотрят на ближайшем заседании госдумы.
Как сообщал УНН, минфин США в пятницу дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом санкционного списка несколько десятков человек и 15 компаний.